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Первомайская демонстрация прошла во Владивостоке

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Первомайское шествие представителей профсоюзов прошло во Владивостоке. Жители принесли с собой воздушные шары, цветы, флаги и плакаты с лозунгами «Za Мир! Труд! Май!».

Отмечается, что шествие прошло от Светланской улицы до Центральной площади. В нем приняли участие несколько десятков колонн различных учреждений.

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Днем на Центральной площади начался концерт. На нем выступают творческие коллективы Приморского колледжа культуры, а также хореографические и вокальные коллективы Владивостока.

Уточняется, что для гостей праздника организованы мастер-классы по изготовлению багульника и детские зоны с пазлами и кубиками. Кроме того, работают тематические шатры: мультимедийный шатер от исторического парка «Россия – Моя история» и шатер робототехники.

Вечером в городе также ожидается концерт от солистов краевой филармонии.

Ранее, 27 апреля, стало известно, что россияне собираются отправиться на майские праздники в Санкт-Петербург, Москву и Сочи, а на смену Крыму и Калининграду, популярных на новогодние каникулы, пришли Казань и Нижний Новгород.

До этого, 1 апреля, сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском на 1 мая запланировано традиционное первомайское шествие. Оно состоится впервые за два года. Камчатские профсоюзы приглашают трудовые коллективы принять в нем участие. Из-за жестких эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавируса первомайские демонстрации в 2020 и 2021 годах проводились в режиме онлайн.

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