Названы самые популярные направления бронирования жилья на майские праздники

Россияне собираются отправиться на майские праздники в Санкт-Петербург, Москву и Сочи, а на смену Крыму и Калининграду, популярных на новогодние каникулы, пришли Казань и Нижний Новгород. Об этом говорится в сообщении ЦИАН, которое поступило «Известиям» в среду, 27 апреля.

Эксперты ЦИАН выяснили, куда россияне собираются на майские выходные, в каких городах и бюджетах они ищут жилье.

Выяснилось, что спрос на аренду квартир в 2022 году распределился крайне неравномерно: на 10 регионов приходится 74% всего спроса на дома и квартиры в посуточную аренду.

«Первое место по спросу перед майскими праздниками — в Санкт-Петербурге, хотя на Новый год туристы предпочитали Москву, где на тот момент действовали менее строгие эпидемиологические ограничения», — отмечается в исследовании.

Лидером по спросу посуточной аренды квартир и домов в 2022 году на майские праздники стал Санкт-Петербург, на который приходится 21% запросов против 17% запросов для Москвы и 12% — для Подмосковья. Далее идет Краснодарский край — 8% запросов и Ленобласть — 4%. На Татарстан приходится также 4% запросов, на Нижегородскую, Калининградскую, Свердловскую области и Крым — по 2%.

В Крыму почти половина спроса приходится на Ялту — 43%. Отмечается, что если в статистике учитывать также спрос и в Севастополе, то в целом регион занимает шестое место в рейтинге, спрос в Севастополе — на уровне Евпатории и Феодосии.

Спросом у путешественников пользуется и Калининградская область, где на Калининград и Гурьевский муниципальный округ приходится 70% всей активности.

В Татарстане 92% туристов ищут жилье в Казани. Примерно такая же концентрация спроса в столице и для Свердловской области, где на Екатеринбург приходится 89% запросов.

«Таким образом, туристы для поездок по стране выбирают столичные регионы, регионы «у моря» или же города-миллионники для городского туризма (Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород)», — указали эксперты.

Во второй десятке востребованных регионов для туризма, которые в целом составляют 11% от общероссийского спроса, находятся Новосибирская область, Башкирия, Самарская область, Карелия, Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ярославская, Воронежская и Тверская области.

Стоит отметить, что из всех городов Золотого кольца наибольшим спросом пользуется Ярославль — 0,5% общероссийского спроса. Остальные города, входящие в перечень, набрали менее 0,5% спроса.

Карелию выбирают 1,1% туристов, в лидерах — Пряжнинский район, где арендуют дома, и Петрозаводск.

«На новогодние каникулы россияне выбирают дома, на майские — квартиры», — выяснили в ЦИАН.

Средний бюджет просмотренной квартиры в посуточную аренду в целом по России составляет 2,9 тыс. рублей. Сумма практически не меняется с начала года — в январе, на новогодние каникулы, туристы искали квартиры стоимостью в среднем 2,85 тыс. рублей в сутки.

Наиболее дорогие запросы приходятся на квартиры посуточно в Москве — 6,7 тыс. рублей, Санкт-Петербурге — 3,8 тыс. рублей, Крыму — 3,8 тыс. рублей, Чукотском АО — 3,6 тыс. рублей, Приморском крае — 3,1 тыс. рублей и Краснодарском крае — 3,1 тыс. рублей.

Отмечается, что действующие ограничения стали причиной повышенного интереса к внутреннему туризму. Также ограничение авиасообщения снизило спрос на Крым и увеличило долю Сочи по спросу среди городов Краснодарского края.

Активность потенциальных арендаторов в апреле 2022 года повысилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в семь раз — по сравнению с апрелем 2020-го.

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали 23 апреля, что в период с 1 по 15 мая топ самых популярных внутренних авианаправлений возглавляет Москва с долей бронирований 24,5%. Следом идут Санкт-Петербург (14,5%) и Сочи (8,6%). Далее идут Калининград (4,5%), Минеральные Воды (3,7%), Казань (3,2%), Махачкала (2,9%), Екатеринбург (2,5%), Уфа (2,1%) и Сургут (1,7%).

Среди зарубежных направлений в топе Стамбул (15,2%), Ереван (12%), Анталья (6,9%), Бишкек (5%) и Тель-Авив (4,1%).

Запрет на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России, введенный 24 февраля, Росавиация продлила до 1 мая. Закрытыми останутся аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.