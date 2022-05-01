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В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 50 рейсов

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В аэропортах Москвы в ночь на 1 мая отменили 32 рейса, еще 16 задержаны. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 02:40, больше всего отмененных авиарейсов в Шереметьево — 22, еще шесть откладываются.

Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
Планирует ли аэропорт сокращать персонал

Девять авиарейсов задержаны и шесть отменены во Внуково. В Домодедово один рейс задержан, еще четыре не состоятся.

Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет.

Что стало причиной массовых задержек и отмены рейсов в столице, не уточняется. При задержке рейса более чем на четыре часа пассажиры имеют право на горячее питание, далее оно предоставляется каждые шесть часов задержки днем и каждые восемь часов — ночью.

25 апреля «Известия» узнали, что аэропорт Внуково вслед за Шереметьево ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Вместе с тем 30% штата выдали предписания о последующем сокращении.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса в авиаотрасли из-за новых санкций США и Евросоюза, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, аэропорт Шереметьево с 16 марта перевел в простой 40% сотрудников.

Кроме того, в Шереметьево временно не используется третья взлетно-посадочная полоса и закрыты два международных терминала (D и E).

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