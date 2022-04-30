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Минобороны РФ показало работу ОТРК «Искандер» по пунктам управления ВСУ на Украине

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Минобороны Российской Федерации обнародовало кадры работы расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом уведомили в субботу, 30 апреля, в российском оборонном министерстве.

На видео показано, как водитель перегоняет одну из машин, далее другой человек запускает ракеты.

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В ведомстве отметили, что на Украине российской разведкой найдены пункты управления воинских формирований вооруженных сил Украины (ВСУ). По ним Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар.

«Расчет комплекса ОТРК «Искандер», получив задачу на уничтожение цели, выдвинулся на пусковую позицию. Военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач», — заверили в ведомстве.

29 апреля Министерство обороны Российской Федерации показало видеозапись пусков крылатых ракет «Калибр» с подлодки по украинским военным объектам. Экипаж дизель-электрической подлодки осуществил запуск крылатых ракет из акватории Черного моря.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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