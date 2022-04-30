Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское ликвидирован. Об этом 30 апреля заявил губернатор Валерий Лимаренко.

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пожар потушили в 15:19 (07:19 мск).

О том, что на электростанции на Сахалине начался пожар, сообщили ранее в этот день в региональном МЧС. Отмечалось, что произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании, из-за чего специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Уточнялось, что недостающую мощность взяла на себя cахалинская ТЭЦ-1.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. К тушению пожара привлекли 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники. Также в ликвидации возгорания был задействован вертолет.

Сахалинскую ГРЭС-2 мощностью 120 МВт ввели в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, функционировавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.