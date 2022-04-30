Прямой эфир
Происшествия
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Наука
Российские ученые разработали проект робота для добычи воды на Луне
Общество
Мурашко заявил о планах восстановить объем медпомощи в РФ после 12 мая
Общество
Дачников предупредили о штрафах за поджег прошлогодней травы
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 30 апреля
Мир
Индийские пограничники сбили залетевший со стороны Пакистана беспилотник
Спорт
Боксер Поветкин назвал справедливой победу Абдугофурова над Чудиновым
Мир
В Китае назвали «жестким» ответом отказ России поставлять газ в ЕС
Мир
Лавров заявил об обсуждении темы отмены санкций на переговорах с Киевом
Общество
Юрист рассказал о порядке выплат работникам в период майских праздников
Мир
Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское ликвидирован. Об этом 30 апреля заявил губернатор Валерий Лимаренко.

На линии огня: в Твери загорелся военный НИИ
В результате пожара погибли семь человек, 25 пострадали

«Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пожар потушили в 15:19 (07:19 мск).

О том, что на электростанции на Сахалине начался пожар, сообщили ранее в этот день в региональном МЧС. Отмечалось, что произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании, из-за чего специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Уточнялось, что недостающую мощность взяла на себя cахалинская ТЭЦ-1.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. К тушению пожара привлекли 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники. Также в ликвидации возгорания был задействован вертолет.

Сахалинскую ГРЭС-2 мощностью 120 МВт ввели в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, функционировавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022