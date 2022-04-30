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Пожар вспыхнул на электростанции на Сахалине

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На электростанции на Сахалине начался пожар на электростанции ГРЭС-2. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании. Из-за этого специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Уточняется, что недостающую мощность взяла на себя cахалинская ТЭЦ-1.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. К тушению пожара привлекли 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники.

Как сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. К тушению был привлечен вертолет.

«По моему распоряжению главное Управление МЧС России по Сахалинской области оперативно готовит вертолет для привлечения к тушению пожара на ГРЭС-2», — сказал он.

При этом издание Sakhalin.Info пишет, что пламя разгорелось с новой силой, огонь перекинулся на кровлю.

Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль мероприятия по ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2.

Накануне сообщалось, что на нефтебазе в Кировском районе Донецка начался пожар. Над территорией нефтебазы развивались клубы серого дыма.

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