Пожар вспыхнул на электростанции на Сахалине
На электростанции на Сахалине начался пожар на электростанции ГРЭС-2. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в МЧС по региону.
Отмечается, что произошло возгорание турбогенератора в технологическом здании. Из-за этого специалистам пришлось остановить технологический процесс в турбогенераторе. Уточняется, что недостающую мощность взяла на себя cахалинская ТЭЦ-1.
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 сотрудников. К тушению пожара привлекли 14 сотрудников ведомства и пять единиц техники.
Как сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. К тушению был привлечен вертолет.
«По моему распоряжению главное Управление МЧС России по Сахалинской области оперативно готовит вертолет для привлечения к тушению пожара на ГРЭС-2», — сказал он.
При этом издание Sakhalin.Info пишет, что пламя разгорелось с новой силой, огонь перекинулся на кровлю.
Прокуратура Сахалинской области взяла на контроль мероприятия по ликвидации пожара на Сахалинской ГРЭС-2.
Накануне сообщалось, что на нефтебазе в Кировском районе Донецка начался пожар. Над территорией нефтебазы развивались клубы серого дыма.