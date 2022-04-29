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Гуцериев договорился о продаже доли в «М.Видео»

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Основной бенефициарный владелец и член совета директоров «Группы М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев в пятницу, 29 апреля, достиг договоренности о продаже предпринимателям из России принадлежащих ему прямо и косвенно акций публичного акционерного общества (ПАО) «М.Видео». Соответствующее заявление опубликовали на сайте торговой организации.

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«Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы «М.Видео-Эльдорадо», уведомил группу, что достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО «М.Видео», — говорится в сообщении.

Закрытие сделки планируют осуществить до конца 2022 года. При этом сам Гуцериев планирует остаться в совете директоров на необходимый для новых инвесторов период времени для «преемственности практик корпоративного управления».

Он также выразил уверенность, что новые собственники смогут перенять все необходимые бизнес-стратегии и операционные модели.

Накануне, 29 апреля, Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке торговой сети товаров для дома и строительства OBI.

На гипермаркет претендует группа инвестиционно-строительных компаний MAX, ее профиль — разработка строительных объектов. Владельцем компании выступает Илья Колобков. Он также владеет 50% строительной компании «Самис», которая занимается хамамами, банями, спа-комплексами. Также бизнесмену принадлежит 20% Московского института экзистенциональных исследований. До сих пор Колобков не получил опыта управления розничной компанией.

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