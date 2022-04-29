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В Кургане при взрыве на заводе «Синтез» пострадал человек

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В Кургане при взрыве на заводе «Синтез» пострадал сотрудник. Возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 29 апреля, Ura.ru сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Курганской области.

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«Поступило сообщение о получении травм рабочим в результате хлопка, повлекшего разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода ПАО «Синтез». Следственными органами СУ СК России по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали в больницу. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали заместитель прокуратуры Виталий Бондарев и прокурор города Виталий Долгушин.

Ведомство также организовало проверку соблюдения требований производственной безопасности и охраны труда, по результатам которой будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ранее, 23 апреля, на одном из предприятий в Оренбургской произошел взрыв. Дальнейшего возгорания не последовало. По данным «Известий», инцидент произошел в промышленном цехе. Завод занимался производством различных видов хрома. По предварительной информации, погибших и жертв нет. У здания повреждена одна из стен на площади около 700 кв. м.

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