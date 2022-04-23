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Взрыв произошел на предприятии в Оренбургской области

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На одном из предприятий в Оренбургской области в субботу, 23 марта, произошел взрыв. Дальнейшего возгорания не последовало.

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По данным «Известий», инцидент произошел в промышленном цехе. Завод занимался производством различных видов хрома.

По предварительной информации, погибших и жертв нет. У здания повреждена одна из стен на площади около 700 кв.м.

Ранее в этот же день сообщалось о взрыве на руднике «Гайский ГОК» под Оренбургом, в результате инцидента три человека погибли, 88 удалось эвакуировали. Как сообщили в правительстве региона, инцидент на руднике произошел в результате плановых взрывных работ. При этом на самом предприятии опровергли факт взрыва.

22 апреля 155 рабочих были эвакуированы из-за пожара на территории горно-обогатительной фабрики «Анжерская» в Новоусманском районе Кемеровской области. Произошло возгорание транспортерной ленты. О пострадавших не сообщалось.

22 марта на шахте «Листвяжная» в Кузбассе было госпитализировано по меньшей мере 12 шахтеров с отравлением. В тот день на шахте произошла эвакуация горняков в результате сбоя в работе вентиляции. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, там было зафиксировано превышение углекислого газа. Прокуратурой была организована проверка по факту произошедшего.

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