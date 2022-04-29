Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице в Москве

Водитель автомобиля каршеринга, сбивший пешехода на улице Мытная, заключен под стражу. Об этом сообщили в пятницу, 29 апреля, в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом позиции прокуратуры Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 26-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2022 года», — сообщили в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».

27 апреля водитель «Ауди», сбивший пешехода в центре Москвы, был задержан. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Об инциденте сообщалось ранее в среду — в центре столицы на Мытной улице автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, находившийся за рулем водитель до наезда на человека вел себя на дороге неадекватно. Его автомобиль на пустой проезжей части вилял из стороны в сторону, затем свернул на зону для пешеходов, едва миновав столб. После того как под колеса машины попал человек, которого от удара отбросило в сторону, автомобиль нарушителя остановился на тротуаре, но затем скрылся.