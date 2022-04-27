Задержан сбивший пешехода в центре Москвы водитель «Ауди». Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас его везут в отдел полиции. Мужчина находится в алкогольном опьянении.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день — в центре столицы на Мытной улице автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, находившийся за рулем водитель до наезда на человека вел себя на дороге неадекватно. Его автомобиль на пустой проезжей части вилял из стороны в сторону, затем свернул на зону для пешеходов, едва миновав столб. После того как под колеса машины попал человек, которого от удара отбросило в сторону, автомобиль нарушителя остановился на тротуаре, но затем скрылся.