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Задержан сбивший пешехода в центре Москвы водитель «Ауди»

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Задержан сбивший пешехода в центре Москвы водитель «Ауди». Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

Сейчас его везут в отдел полиции. Мужчина находится в алкогольном опьянении.

Об инциденте сообщалось ранее в этот день — в центре столицы на Мытной улице автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, находившийся за рулем водитель до наезда на человека вел себя на дороге неадекватно. Его автомобиль на пустой проезжей части вилял из стороны в сторону, затем свернул на зону для пешеходов, едва миновав столб. После того как под колеса машины попал человек, которого от удара отбросило в сторону, автомобиль нарушителя остановился на тротуаре, но затем скрылся.

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