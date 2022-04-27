Водитель в центре Москвы выехал на тротуар и сбил человека

В центре столицы на Мытной улице автомобиль выехал на тротуар и сбил пешехода. Как сообщает 27 апреля Telegram-канал «112», водитель совершившей ДТП машины с места происшествия скрылся.

На поиски нарушителя направлены силы ГИБДД.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, находившийся за рулем водитель до наезда на человека вел себя на дороге не совсем адекватно. Его автомобиль на пустой проезжей части вилял из стороны в сторону, затем свернул на зону для пешеходов, едва миновав столб. После того как под колеса машины попал человек, которого от удара отбросило в сторону, автомобиль нарушителя остановился на тротуаре.

Ранее, 25 апреля, в Москве на Пресненской набережной водитель автомобиля Lamborghini сбил девушку, ехавшую на электросамокате. Управлявшим дорогой иномаркой оказался сын совладельца строительной компании «Ташир» Артак Эвоян. Молодой мужчина скрылся с места ДТП, однако впоследствии был задержан.