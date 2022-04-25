Сын совладельца компании «Ташир» задержан в Москве после ДТП

В Москве водитель автомобиля Lamborghini сбил девушку, ехавшую на электросамокате. Инцидент произошел на Пресненской набережной. Как сообщают «Известия» 25 апреля, водителем дорогой иномарки оказался сын совладельца строительной компании «Ташир» Артак Эвоян.

В настоящее время мужчина задержан. В распоряжении редакции также оказалась видеозапись, на которой сын вице-президента строительной компании сбегает после произошедшего ДТП.

Известно, что пострадавшая в результате аварии девушка получила серьезные травмы. У нее диагностированы множество переломов, ушибов и ссадин.

Ранее, 7 апреля, автоюрист, разъясняя права электросамокатчиков в случае аварии, заявил, что электросамокаты, не способные развивать скорость выше 25 км/ч и чья мощность не более 0,25 кВт, не являются транспортными средствами, поэтому те, кто управляет ими, считаются пешеходами. Специалист также напомнил, что право брать электросамокаты в аренду не имеют подростки до 18 лет и в обязанность сервисов каршеринга входит осуществлять контроль над этим.

До этого 30 марта Верховный суд России признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Решение ВС РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.