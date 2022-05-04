Инфекционист рассказал о способах лечения кишечной инфекции у детей

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям» об опасности кишечных инфекций для детей, а также о том, как правильно лечить такие заболевания.

Как отметил эксперт, кишечную инфекцию можно подхватить где угодно: заразившийся может плохо помыть руки, потрогать поверхности в доме или в общественных местах. При этом даже после выздоровления человек способен продолжать распространять вирус в течение пары недель.

Высокая заразность кишечных инфекций связана с тем, что для развития заболевания требуется совсем небольшое количество вирусов — достаточно 100 частиц. Вместе с тем дети чаще всего болеют таким видом инфекций, и именно для них они представляют большую опасность.

«Еще одна причина, по которой легко заразиться, — методы обработки поверхностей. Стандартных методов обработки недостаточно, чтобы обезопасить окружающих. На тот же ротавирус и астровирус хлорсодержащие средства действуют плохо. На них хорошо действует чистый спирт, но нигде такую обработку не проводят», — отметил специалист.

К основным методам профилактики Поздняков отнес тщательное мытье рук и сокращение контактов с зараженными, что особенно сложно в случае с детьми. Вместе с тем врач предостерегает от самостоятельного приема антибиотиков, а также попыток дать их детям. При вирусных инфекциях противопоказаны антибиотики, которые не только будут неэффективны против вируса, но и могут осложнить течение заболевания.

По словам специалиста, при острой фазе инфекции у ребенка в первую очередь необходимо предотвратить рвоту, после чего снизить температуру. Для этого можно использовать не только жаропонижающие средства, но и физические методы охлаждения.

«В-третьих, дать противодиарейные препараты, возможны сорбенты. Крайне важны адекватный питьевой режим и диета. Если инфекция у маленького ребенка на грудном вскармливании, нужно дать ферменты, которые улучшают переваривание», — посоветовал инфекционист.

Кроме того, врач отметил, что свойственные кишечным инфекциям симптомы, такие как рвота и температура, встречаются также при пищевых отравлениях. В этом случае порядок лечения будет таким же: остановить рвоту, снизить температуру и восполнить потерю жидкости.

При этом если отравление химическое, то симптомы наступают очень быстро: многократная рвота, спутанность сознания и другие проявления со стороны центральной нервной системы.

Как указал Поздняков, в случае большой потери жидкости и невозможности ее восполнить ребенку может потребоваться госпитализация. Не менее опасным симптомом, также требующим помощи врача, эксперт назвал лихорадку, которая способна вызывать токсикоз.

12 апреля Роспотребнадзор сообщил, что сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной от ротавируса для детей. Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины «РотаТек» и «Ротарикс».