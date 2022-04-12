Российские ученые создадут вакцину для профилактики ротавируса у детей

Сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии приступили к работе над вакциной, предупреждающей развитие ротавирусной инфекции у детей. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведётся разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — говорится в публикации.

Также в ведомстве уточнили, что на сегодняшний день применяют зарубежные ротавирусные вакцины: «РотаТек» и «Ротарикс». Вместе с тем, разработка российского аналога сыграет большую роль в организации импортозамещения, а также впоследствии может быть экспортирована в дружественные страны.

Работа над новой вакциной будет осуществляться с использованием коллекции штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток. Это обеспечит возможность создания инактивированного вакцинного препарата, что будет выгодно отличает его по безопасности и иммуногенной активности.

Важность иммунопрофилактики ротавируса обусловлена в первую очередь высокой заболеваемостью. По этой причине сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступают за регулярную вакцинацию детей в рамках Национальных календарей профилактических прививок.

Ранее, 24 марта, в Пскове зафиксировали вспышку заболеваемости кишечными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число пациентов превысило среднемноголетние значения сначала на 10,9%, а потом на 22%.

25 января 17 детей и один воспитатель частного детского сада в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести с признаками ротавируса.