Вспышку ротавируса зарегистрировали в детсаду в Нефтеюганске

Вспышку ротавирусной инфекции зарегистрировали в частном детском саде в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). Инфекцию подхватили 17 детей и один воспитатель.

По данным Роспотребнадзора, девять детей и один взрослый были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Специалисты ведомства собрали материалы на территории детского сада, в частности в зоне приготовления и приема пищи.

В департамента здравоохранения ХМАО уточнили, что семь детей и воспитатель выписаны из больницы.

Ранее в этот день сообщалось о вспышке заболеваемости норовирусом в детском саду в Оренбургской области. В больницу попали семь детей. Кроме того, признаки острой кишечной инфекции выявлены у одного сотрудника учреждения.