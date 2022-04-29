Прямой эфир
Мир
Нидерланды не смогли запретить заход в порт судна с российской нефтью
Туризм
Вице-президент РСТ заявил о возможном увеличении турпотока в Турцию
Мир
В Венгрии заявили о непубличном согласии ряда компаний на оплату газа в рублях
Мир
Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью»
Политика
Медведев анонсировал новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов
Мир
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Общество
Аэропорт Шереметьево прекратит работу инфочатов в WhatsApp и Viber с 1 мая
Общество
Камеры зафиксировали в Москве автомобиль посольства США с буквой Z на крыше
Мир
Глава Херсонской области заявил об отказе Киева от херсонцев
Мир
Японский банкир предрек конец света в случае эмбарго на газ из России
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Первомайска из «Градов»

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ на заседании в пятницу, 29 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) — до 14% годовых.

Бремя компромисса: на рынке ждут ключевую 12% и доллар по 75–85 рублей
Зачем ЦБ опускает ставки опережающими темпами

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении регулятора.

В Банке России добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, снижение ключевой ставки до 14% годовых дает банкам возможность более дешевого финансирования и означает предоставление более бюджетного кредитования как бизнеса, так и частных лиц, что должно способствовать поддержке экономической активности.

ЦБ в конце февраля поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Решение было принято на фоне санкций в отношении РФ и возросшей волатильности на финансовом рынке. Как отмечает регулятор, это было антикризисной мерой, которая принималась прежде всего для ограничения рисков финансовой стабильности.

Вместе с тем 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022