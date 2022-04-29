ЦБ снизил ключевую ставку до 14%

Совет директоров Центробанка (ЦБ) РФ на заседании в пятницу, 29 апреля, принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.) — до 14% годовых.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — говорится в сообщении регулятора.

В Банке России добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, снижение ключевой ставки до 14% годовых дает банкам возможность более дешевого финансирования и означает предоставление более бюджетного кредитования как бизнеса, так и частных лиц, что должно способствовать поддержке экономической активности.

ЦБ в конце февраля поднял базовую ставку сразу на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Решение было принято на фоне санкций в отношении РФ и возросшей волатильности на финансовом рынке. Как отмечает регулятор, это было антикризисной мерой, которая принималась прежде всего для ограничения рисков финансовой стабильности.

Вместе с тем 8 апреля было решено снизить ставку до 17% годовых, в том числе на фоне замедления роста цен.