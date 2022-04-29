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Аэропорт Шереметьево прекратит работу инфочатов в WhatsApp и Viber с 1 мая

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Информационные чаты аэропорта Шереметьево в WhatsApp и Viber прекратят работу с 1 мая. Об этом пресс-служба авиагавани сообщила в пятницу, 29 апреля, в Telegram.

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Все вопросы о расписании, статусе рейсов, багаже, провозе животных, потерянных вещах, а также правилах перелета можно будет задать оператору службы информации Шереметьево в специальном чате в Telegram, передает агентство городских новостей «Москва».

Также пассажирам предложили обращаться по адресу: @SVO_info, пообещав, что обязательно предоставят все необходимые данные.

Ранее в этот день стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул с 6 мая. Ежедневные полеты будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 из международного аэропорта Шереметьево, сообщает телеканал «Звезда».

20 апреля сообщалось, что с 1 мая «Россия» начнет выполнять рейсы в Ереван (Армения) из московского аэропорта Шереметьево.

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