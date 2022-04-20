Авиакомпания «Россия» начнет летать из Шереметьево в Ереван с 1 мая
Авиакомпания «Россия» начнет выполнять рейсы в Ереван (Армения) из московского аэропорта Шереметьево с 1 мая. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в среду, 20 апреля.
«Полеты будут осуществляться из столичного аэропорта Шереметьево на ежедневной основе и заменят на этом направлении рейсы «Аэрофлота», — говорится в сообщении.
На маршрутной линии Москва–Ереван–Москва авиакомпания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства Sukhoi Superjet 100, представленные в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту — 87, из них 12 мест бизнес-класса и 75 кресел экономического класса, передает агентство городских новостей «Москва».
Также в пресс-службе напомнили, что «Россия» ежедневно выполняет регулярные прямые рейсы в Ереван из Сочи. Они являются частью новой масштабной полетной программы перевозчика из Сочи за рубеж на российских Superjet 100.
Ранее, 15 апреля, сообщалось, что авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Шереметьево в Анадырь Чукотского автономного округа (АО) с 19 мая 2022 года. Перевозчик будет совершать полеты по маршруту Москва–Анадырь–Москва на воздушных судах Boeing 777-300.
В тот же день авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на прямые рейсы в индийский Дели из Шереметьево с 6 мая. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю — в понедельник и пятницу.
4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.