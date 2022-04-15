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«Россия» начнет выполнять регулярные авиарейсы между Москвой и Анадырем

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Авиакомпания «Россия» начнет к выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Шереметьево в Анадырь Чукотского автономного округа (АО) с 19 мая 2022 года. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в пятницу, 15 апреля.

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«Перевозчик заинтересован в расширении географии полетов и повышении доступности субъектов Российской Федерации. Новые рейсы свяжут столицу России с самым восточным городом страны», — говорится в сообщении.

Авиакомпания будет совершать полеты по маршруту Москва– Анадырь–Москва на воздушных судах Boeing 777-300, передает агентство городских новостей «Москва».

В этот же день авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажи билетов на прямые рейсы в индийский Дели из Шереметьево с 6 мая. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться дважды в неделю — в понедельник и пятницу.

Полеты будут осуществлять на иностранных самолетах Airbus A330 — их в парке перевозчика 12 штук. По данным Flightradar, как минимум восемь из них находятся в собственности авиакомпании. Средний возраст этих машин составляет 10 лет, свидетельствуют данные Planespotter. В 2019 году «Аэрофлот» начал постепенный вывод этих машин из парка и замену их на более современные Airbus A350.

«Известия» направили запрос в «Аэрофлот».

«Аэрофлот» с 8 апреля возобновил полеты на Шри-Ланку. Первый рейс приземлился в Коломбо около 9:00 мск 9 апреля. Полеты в Коломбо будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 рейсом SU288 с вылетом из Москвы в 23:30 мск и обратно SU289 с вылетом из Коломбо в 12:50 по местному времени и прибытием в Москву в 19:15. Время в пути составляет 8 часов 40 минут.

4 апреля правительство России сообщило, что с 9 апреля возобновится авиасообщение с 52 странами. Кроме рейсов в Индию будут также открыты полеты в Аргентину, Китай, ЮАР и другие дружественные РФ государства.

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