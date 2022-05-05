Врач рассказал об опасности занятий спортом на улице

Доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал «Известиям», какие опасности могут возникнуть при занятиях спортом на улице, а также дал советы по правильному возвращению к тренировкам после зимнего перерыва.

Так, эксперт подчеркнул важность правильного выбора одежды для тренировок, так как в весенний период высок риск переохлаждения. Чтобы этого избежать, необходимо отдавать предпочтение одежде с хорошими согревающими и кондиционирующими свойствами.

Кроме того, из-за цветения растений в весенний период существенно повышается риск аллергических реакций. Также после таяния снега на земле остается неубранная грязь, которая легко превращается в пыль. Для защиты эксперт порекомендовал пользоваться масками, защищать органы дыхания и глаза. Для защиты глаз от весеннего солнца следует пользоваться очками с затемнением 2–3-го класса.

Также Хомяков напомнил о необходимости вводить физические нагрузки постепенно, плавно наращивания время пробежек или прогулок.

«Спортзал, конечно, наилучший «тепличный» способ начать заниматься. Однако в закрытом помещении выше риск распространения с аэрозолями выдыхаемого воздуха простудных, особенно вирусных инфекций. Для весеннего старта на улице рекомендуется выбрать кардионагрузки возрастающей интенсивности либо интервальные для более тренированных людей. Это прогулки, пробежки, езда на велосипеде, скейтборде. Хороши игровые виды спорта, например футбол, волейбол», — рассказал он.

По словам эксперта, противопоказание для тренировок на улице такое же, как и для любых физических нагрузок, — наличие острого заболевания. Кроме того, в случае недавно перенесенного коронавируса и развития осложнений дыхательной системы следует проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать правильные упражнения и режим занятий.

При этом Хомяков посоветовал отказаться от занятий спортом в утренние часы, поскольку, согласно статистическим данным, в данное время зафиксирована максимальная смертность в результате инфарктов. Однако если человек регулярно занимается физической активностью, следует ориентироваться на его биоритмы.

При выборе места для тренировок на улице рекомендуется обратить внимание на парки, скверы, а также специально отведенные для занятий спортом площадки. Важно, чтобы был чистый воздух, минимум шума, правильная по жесткости тропинка для бега и эстетически благоприятное окружение, добавил врач.

1 марта врач-остеопат Владимир Фролов предупредил об опасности сидячего образа жизни. По его словам, недостаток физической активности может привести к напряженному эмоциональному состоянию, которое потом отражается на уровне мягких тканей. Эксперт порекомендовал людям с малоподвижным образом жизни ежедневно делать простую профилактику — гимнастику.