Москва не стала приглашать лидеров других государств на День Победы

Президент России Владимир Путин не стал приглашать лидеров других стран на празднование Дня Победы в Москву, сообщил в пятницу, 29 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», — сказал он.

Участие в праздничных мероприятиях президента Белоруссии Александра Лукашенко также пока не планируется, добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что праздничный военный парад в честь Дня Победы в этом году состоится, как и всегда, на Красной площади 9 Мая.

Также в пятницу в Министерстве обороны РФ рассказали о составе подразделений и образцах военной техники, которые будут задействованные в параде. Участие в нем примут 11 тыс. служащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Возглавит колонну легендарный танк Великой Отечественной Т-34.

В небо над Москвой поднимутся 77 самолетов и вертолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Впервые над Красной площадью пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ в полетном порядке виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих — участников специальной военной операции на Украине.

В 2022 году в России будет отмечаться 77-я годовщина Великой Победы Красной армии в Великой Отечественной войне.