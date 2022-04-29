Политолог оценил предложение о референдуме по поправкам к конституции Казахстана

Реформами и референдумом по поправкам к конституции власти Казахстана хотят изменить структуры кланов, перераспределить баланс сил, а также доказать, что республика является европейской страной. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» политолог Дмитрий Фетисов.

«Реформами и референдумом решается сразу нескольких задач: изменение структуры кланов в республике, то есть уменьшение роли бывшего президента [Нурсултана Назарбаева] и попытка распределить баланс. Но тут зависит всё от того, как распределятся места в парламенте при следующих выборах. Немаловажен и имиджевый вопрос — приблизиться к так называемым европейским стандартам», — отметил он.

Как отметил эксперт, Казахстан в настоящее время конкурирует с Узбекистаном, который при президенте Шавкате Мирзиёеве идет по пути европеизации. Это активные права женщин, увеличение льгот для иностранного бизнеса, мода на здоровый образ жизни, пояснил Фетисов.

«Казахстан не хочет отставать. [Касым-Жомарт] Токаев хочет доказать, что Казахстан гораздо более европейская страна, чем думают в Европе», — заключил политолог.

Ранее в это день Токаев предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию страны, чтобы укрепить взятый курс на демократизацию. Поправки вносятся в статью 33 основного закона. Они сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Законопроект о внесении этих изменений уже передан в Конституционный совет.

Токаев добавил, что изменение конституции будет проходить через референдум, что станет яркой демонстрацией народного волеизъявления, так как каждый гражданин сможет принять участие в строительстве «нового Казахстана».

В последний раз референдум проводился в 1995 году, когда утверждалась действующая конституция, напомнил глава государства.

В середине марта Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти. Также он предложил в четыре раза снизить порог для регистрации партий — с 20 тыс. до 5 тыс. человек.