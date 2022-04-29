Захарова оценила ситуацию вокруг «Би-2» после срыва группой концерта в Омске

Вокруг ситуации с рок-группой «Би-2» нет ни идеологии, ни политики, произошедшее — казус исполнителя. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова отказ рок-группы «Би-2» выступать в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента» на сцене.

«Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо.Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала дипломат 29 апреля в своем Telegram-канале.

Она напомнила слова президента РФ Владимира Путина о «культуре отмены» в западных странах.

«Мы же не станем повторять эти ошибки?» — задалась Захарова вопросом.

Также дипломат привела слова главы государства о черте россиян «принимать близко к сердцу», отметив, она и «сама такая». При этом, указала она, время требует от россиян всем сердцем почувствовать чужую боль и унять тщеславие ради справедливости, гасить в себе злобу и агрессию, быть мудрыми.

«И еще. Любить друг друга», — заключила Захарова.

Отмена концерта произошла накануне, за несколько минут до начала мероприятия. Музыканты заявили, что были готовы выступить, однако выйти на сцену им не дали организаторы. При этом коллектив не уточнил, кто запретил выступление и почему.

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков попытался оправдаться за срыв концерта. По словам артиста, согласно условиям договора, в арендуемом зале не должно быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, «мешал звуку и свету», и поэтому коллектив решил его завесить тканью.

Почти сразу после того, как ожидавшим у входа на концертную площадку поклонникам «Би-2» объявили об отмене выступления, к людям вышел замминистра физкультуры и спорта региона Иван Колесник. Он сообщил, что коллектив «тайно, ночью, ни с кем не согласовывая» завесил баннер «черным траурным полотном». Власти города вели переговоры, предлагали компромиссы и в конце концов сами сняли баннер, но артисты выступать отказались.