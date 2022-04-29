Появились кадры последствий размещения ВСУ в пожарной части

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают использовать объекты инфраструктуры в качестве пунктов размещения своего личного состава. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 28 апреля, показал, как выглядит пожарная часть, которую, вероятно, использовали украинские националисты.

Территории пожарной части усеяна осколками, повсюду видны разрушения.

«На этой вышке, скорее всего, располагались солдаты ВСУ. Такой своеобразный наблюдательный пункт. Как раз с той стороны шло наступление. Еще одно здание, сверху тоже вышка, очень удобно занять там позиции», — сказал он.

Также журналист показал забор, на котором остались дыры от пуль украинских военных.

Накануне Александр Сафиулин побывал на освобожденном от ВСУ заводе Ильича в Мариуполе и показал последствия боев против украинских националистов. Он рассказал, что некоторые украинские военные пытались сбежать со своих позиций, нанося на бронетехнику букву Z, которая стала символом российской спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

Позже генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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