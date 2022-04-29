Военкор «Известий» показал последствия боев с ВСУ на заводе Ильича

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в четверг, 28 апреля, побывал на освобожденном от Вооруженных сил Украины заводе Ильича в Мариуполе и показал последствия боев против украинских националистов.

Отмечается, что некоторые военные ВСУ пытались сбежать со своих позиций, нанося на бронетехнику букву Z, которая стала символом российской спецоперации по защите Донбасса.

«Вокруг разбитой колонны украинской техники очень много солдатских вещей и боеприпасов. И мы заметили очень интересную деталь. Номер принадлежит армии Украины, но при этом для того, чтобы выбраться, нарисовали букву Z», — рассказал журналист.

Также на территории завода были обнаружены еще две разбитые машины ВСУ. Предполагается, что украинские военные пытались совершить маневр, когда попали в засаду, и в итоге помешали друг другу, после чего их уничтожили.

Уточняется, что ВСУ также разместили свои на территории пожарной части, расположенной рядом с заводом, однако технику и позиции украинских националистов уничтожили.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал, где располагались позиции украинских военных на заводе Ильича.

На кадрах видны импровизированные казармы, бутылки с питьевой водой, коробки от боеприпасов, пакеты от сухпайков и форма. В подвале обнаружен импровизированный госпиталь с запасами медикаментов.

Ранее, 26 апреля, генсек ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе диалога российский лидер отметил, что боевые действия в Мариуполе завершены, ситуация в городе сложная и даже трагическая. Глава государства указал, что Гутерриша ввели в заблуждение по поводу якобы недействующих гуманитарных коридоров. Президент РФ подчеркнул, что они работают.

После встречи официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский лидер согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали».

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России об освобождении Мариуполя. Однако на мариупольском комбинате «Азовсталь» в окружении сил РФ и ДНР продолжают находиться 36-я бригада морской пехоты и радикальная националистическая группировка «Азов». Киев утверждает, что на территории предприятия есть мирные жители.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Киев сорвал организованную российской стороной гуманитарную операцию на «Азовстали». Он отметил, что открытым гумкоридором никто не воспользовался.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что «Азовсталь» в Мариуполе начали обстреливать листовками с предложением сдаться. Эти послания адресованы украинским националистам.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.