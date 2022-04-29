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Трамп после двухмесячного перерыва вернулся в собственную соцсеть Truth

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Бывший президент США Дональд Трамп сдержал слово и в четверг, 28 апреля, вернулся в собственную социальную сеть Truth после двухмесячного перерыва.

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Он опубликовал фотографию с подписью «Я ВЕРНУЛСЯ!» и знаменитым мемом covfefe.

Весной 2017 года Трамп написал в Twitter в одной из записи слово covfefe. Через несколько часов твит был удален, но слово успело стать самым популярным хэштегом в американском сегменте сервиса. Американский лидер отказался комментировать значение слова.

Пользователи ожидали, что Трамп будет активным пользователем своей соцсети, однако он воспользовался ею лишь один раз в середине февраля, еще до официального запуска.

«Готовьтесь», — написал он в первом и единственном посте в соцсети Truth.

Ранее, 25 апреля, Трамп заявил, что покупка Twitter предпринимателем Илоном Маском не изменит его решения вести свой аккаунт в соцсети TRUTH Social, в Twitter он возвращаться не намерен.

Отмечалось, что экс-глава Белого дома официально присоединится к TRUTH Social в течение недели.

10 февраля анонсировали начало работы социальной сети TRUTH Social, созданной по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа. Запуск площадки был назначен на конец марта.

Позже агентство Reuters сообщило, что 21 февраля в магазине приложений AppStore появится мобильное приложение для доступа в социальную сеть TRUTH Social.

В декабре стало известно, что соцсеть, которую создает экс-президент США, привлекла инвестиции более чем на $1 млрд. В этой связи бывший американский лидер заявил, что теперь цензура и политическая дискриминация в стране должны закончиться, ведь миллиард долларов посылает важный сигнал большим технологиям.

Twitter заблокировала учетную запись Трампа в январе 2021 года на фоне штурма Капитолия сторонниками тогдашнего главы Белого дома «в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию». Тогда же страницы политика заблокировали соцсети Twitter, Facebook, Instagram (обе принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Snapchat и Twitch. Поводом для применения таких мер стали обращения Трампа к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США.

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