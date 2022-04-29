Актер Лагашкин рассказал о съемках комедии «Отчаянные дольщики»

Актер Максим Лагашкин сыграл нечестного застройщика в комедии Ильи Фарфеля «Отчаянные дольщики». Он рассказал «Известиям» о своем герое и процессе съемок фильма.

«В этом проекте меня привлекли обстоятельства моего персонажа. 98% экранного времени мой герой — грязный, мокрый, в крови, залит цементом. Все это, кстати, во время съемок быстро высыхало, и приходилось создавать этот эффект заново», — рассказал актер «Известиям».

Он добавил, что работать было сложно физически, приходилось буквально выживать.

«Вроде мы снимали довольно быстро, а у меня было ощущение, что все идет непоправимо долго. Все из-за тех испытаний, через которые мне пришлось пройти на площадке», — добавил он.

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