Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Суворов: Великое Путешествие» 6+

Режиссер: Борис Чертков. Роли озвучили: Константин Хабенский, Филипп Киркоров, Антон Макарский, Юлию Рутберг, Наталия Быстрова.

Союзмультфильм представил анимационный фильм о реальном историческом персонаже. К непобедимому полководцу Александру Васильевичу Суворову на службу попадает юноша Гриша. Молодой человек станет участником захватывающих приключений и судьбоносных событий во время легендарного Швейцарского похода. Поверив в себя, Гриша бросит вызов опасному злодею. А совершив подвиг, выручит Суворова и докажет — героем может стать каждый, если им движет любовь.

С 28 апреля в прокате

«Два холма» 16+

Фото: START

Режиссер: Дмитрий Грибанов. В ролях: Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Светлана Камынина, Жанна Эппле, Филипп Бледный.

Комедийная антиутопия. Что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки. Но такое мироустройство не всем по нраву.

С 28 апреля, в онлайн-кинотеатре START

«1941. Крылья над Берлином» 12+

Фото: Каропрокат

Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метёлкин, Леонела Мантурова, Сергей Гилев.

История о подвиге лётчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. У них была сложнейшая боевая задача — нанести первые бомбовые удары по Берлину, столице фашистской Германии.

С 28 апреля в прокате

«Бука. Моё любимое чудовище» 6+

Фото: ВОЛЬГА

Режиссёр-постановщик: Виктор Глухушин. Роли озвучили: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая и Тимур Родригез

Анимационный фильм о своенравной принцессе Варваре. Она сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасныq разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели.

С 28 апреля в прокате

Театр

«Говорит Москва» 16+

Фото: Александр Торгушников

Режиссер: Данил Чащин. В ролях: Наталья Тенякова, Дарья Петриченко, Артём Быстров.

Премьера для народной артистки России Натальи Теняковой в спектакле по пьесе Юлии Поспеловой. Это моноспектакль на историческую тему. Монолог героини построен на документах, но с помощью драматурга он обретает изысканную, едва ли не поэтическую художественную форму. Героиня взрослеет и отказывается от иллюзий, присущих возрасту. Вместе с ней растет и страна. Это чувственная драма, завершающаяся весьма парадоксально.

28, 29 апреля, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена.

«Калигула» 18+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер-хореограф: Сергей Землянский. В ролях: Станислав Бондаренко, Катерина Ковальчук, Виктория Скицкая, Вера Шпак, Антон Соколов, Григорий Фирсов.

Образ знаменитого римского императора Гая Цезаря по прозвищу Калигула до сих пор продолжает жить, перерождаясь из века в век в литературе, кино и на сцене. В основе постановки Сергея Землянского не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и исторические материалы, художественные произведения других авторов. Спектакль поставлен в жанре «пластической драмы» — без слов.

29 апреля, 19.00, Московский Губернский театр.

«Дети Белого Солнца» 6+

Фото: РАМТ

Режиссер: Георгий Ковтун. В ролях: Саина Винокурова, Валентина Аммосова, Сергей Алексеев, Василий Эверстов, Владислав Попов, Николай Павлов, Семен Кузьмин, Эдуард Жирков.

Уникальный этнобалет о прародителях тюрков на музыку Рашида Калимулина в постановке Национального театра танца Республики Саха (Якутия). В столицу артисты привезли спектакль с обилием динамичных танцев и трюков, этнического пения, архаичного звучания аутентичных якутских инструментов. Основной сюжетной линией стало появление Божеств Верхнего мира, рождение Волчицы, вражда двух племен: Черного и Белого шаманов и любовь молодых людей - прекрасной Айыы Куо и мужественного Тимир Уола. Гастроли театра осуществлены по программе «Мы — Россия!» Росконцерта.

28 апреля, 19:00, РАМТ

«В объятиях минотавра Пикассо» 18+

Фото: Новый Манеж

Режиссер: Дмитрий Ефремов. В ролях: Александр Головин, Александра Попова, Юлия Перепелица, Адель Галимова, Екатерина Меглинская, Анастасия Бурдина.

Премьера пластического спектакля. Это авторское прочтение истории любви Пабло Пикассо и его русской музы, балерины Ольги Хохловой. Синтез драматического искусства, современной хореографии и инструментальной музыки. Ни для кого не секрет, что у художника было множество любовных связей. Романтичные встречи, страсть и ненависть, трагические расставания были необходимы ему как воздух. Обаятельный испанец уверенно входил в жизнь каждой из своих возлюбленных и навсегда изменял ее.

29 апреля, 19:00, Новый Манеж

Выставки

Между землей и небом 6+

Фото: Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

На выставке экспонируются произведения из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина и коллекции Галины Маневич. В залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков можно будет увидеть офорты Рембрандта Харменса ван Рейна и Франсиско Гойи, работы Василия Чекрыгина и Эдуарда Штейнберга. В разные эпохи художники осмысляли проблему конечности бытия и стремления к обретению вечности, воплощали в своем творчестве темы падения и искупления, отчаяния и надежды. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения Эдуарда Штейнберга.

До 3 июля, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков

«Грёзы и молоко» 18+

Фото: Центр Вознесенского

Проект современных российских художников, который объединил работы Андрея Монастырского, Сергея Ануфриева, Владимира Сорокина, Андрея Бартенева, Сергея Бугаева-Африки, Елены Елагиной и Игоря Макаревича, Рината Волигамси, Саши Фроловой, группы «ППСС» и многих других. Выставка вдохновлена культовым постмодернистским романом Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна «Мифогенная любовь каст».

С 30 апреля по 26 июня, Центр Вознесенского

Концерты

«Чайковский. Рахманинов» 6+

Фото: Концертное агентство Moscow Nights

Концерт молодых звезд классической сцены, победителей престижных международных конкурсов Анастасии Махамендриковой (фортепиано) и Александра Рамма (виолончель). В программе: «Вариации на тему рококо» Чайковского, а также три известных произведения Рахманинова – «Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Корелли» и Соната для виолончели и фортепиано. Вечер пройдет в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории, за пультом — заслуженный артист России Анатолий Левин.

28 апреля, 19:00, Большой зал Московской консерватории

Фестивали

XIV Международный музыкальный фестиваль маэстро Башмета 6+

Фото: Концертная дирекция Юрия Башмета

В этом году фестиваль по-прежнему сохранил свой международный статус, а афиши пестрят россыпью звездных имен и жанров. Юрий Башмет, Евгений Миронов, Ильдар Абдразаков, Андрей Мерзликин, Владимир Стеклов, Юстус Франтц, артисты из Германии, Бельгии, Эквадора и Тайваня, вечера классической музыки и музыки эпохи Барокко, а также уникальные театральные постановки — все это ждет публику на майском празднике искусств.

С 2 по 7 мая, Ярославль

Киномарафон «Поезд в Пусан» 18+

Фото: Про:взгляд

КАРО.Арт и кинокомпания «Про:взгляд» приглашают провести пятничный вечер вместе на киномарафоне двух частей самого захватывающего фильма-катастрофы «Поезд в Пусан». Триллер о том, как вспышка страшного вируса в Южной Корее привела к катастрофе. Страна находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Джон-сок, в своё время сумевший эвакуироваться, в составе небольшого отряда отправляется из Гонконга в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами. Ему предстоит пробираться по жуткому миру.

29 апреля, в 19:30, «Октябрь» (Москва), КАРО 11 Охта (Санкт-Петербург)

Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Фото: Фестиваль «Дорога на Ялту»

В 2019 году в самом сердце Ялты, на Набережной имени Ленина родился музыкальный фестиваль и сразу приобрел армию поклонников. В исполнении вокалистов на языках народов мира прозвучат песни о Великой Отечественной войне. В этом году на конкурсный отбор было подано 250 заявок из 47 стран мира. В полуфинал прошли 15 исполнителей из Китая, Бразилии, Испании, Эквадора, Израиля, Сирии, Нигерии, Турции, Аргентины, Индии, Ирана, Сербии, Франции, Италии, Кореи. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

2, 3 мая, 19:00, Московский Театр мюзикла

Майский фестиваль правильного кино +16

Фото: Музей Победы

В преддверии 9 мая стартует Майский фестиваль правильного кино. Зрители увидят лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. Показы будут бесплатны по предварительной регистрации. В рамках фестиваля покажут 22 отечественных фильма — современных и классику советского кино. Ряд лент представят актеры и режиссеры. Фильмом открытия станет документальная драма «С мячом в Британию». В программе: ретроспективы режиссеров Элема Климова, Ларисы Шепитько и Михаила Ромма. А также фильмы «Мария. Спасти Москву», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Крылья над Берлином», «Первый Оскар» и многие другие.

С 30 апреля по 10 мая, кинозал Музея Победы

XVI Международный музыкальный фестиваль «Звезды на Байкале» 6+

Фото: Фестиваль «Звезды на Байкале»

10 концертов с участием известных солистов и коллективов по традиции пройдут в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в Концертном зале Иркутской областной филармонии. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Денис Мацуев. В программе: концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», дирижёр Владимир Спиваков, Гос-оркестра, Альбины Шагимуратовой (сопрано) и Александра Рамма (виолончель), Борис Андрианов (виолончель), Борислав Струлёв (виолончель) и других.

29 апреля — 5 мая в Иркутске