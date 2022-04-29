В России вырос спрос на аренду автомобилей перед майскими праздниками

Россияне перед майскими праздниками стали чаще искать автомобили в аренду. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито. Авто», которые есть в распоряжении «Известий».

Отмечается, что за период с 20 по 26 апреля спрос на услугу вырос на 4% по сравнению с периодом 13–19 апреля и на 6,8% по сравнению с периодом 6–12 апреля.

При этом в период с 20 по 26 апреля спрос на аренду автомобилей на «Авито. Авто» стал на 8,5% более активным, чем в аналогичную неделю в прошлом году. Эксперты полагают, что такой рост связан с ограничениями на полеты в другие страны, поэтому россияне переориентировались на внутренний туризм.

«Перед праздниками спрос на аренду автомобилей в туристических регионах страны традиционно растет, и это становится возможностью дополнительного заработка не только для целевых сервисов, но и для частных автовладельцев, которые готовы на время сдать свой личный автомобиль. Интересен прирост спроса в сравнении год к году, который может указывать на рост популярности внутреннего автотуризма в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее высокий спрос на услугу аренды автомобиля зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Махачкале и Екатеринбурге.

По данным сервиса, россияне в майских путешествиях планируют управлять арендованными автомобилями самостоятельно, только 7% спроса приходится на услугу аренды автомобиля с водителем.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что каршеринг «Ситидрайв» первым в России вывел на линию электрический кроссовер Tesla Model Y и открыл доступ к минутному тарифу на все модели электрокара.

До этого, 18 марта, в столичном департаменте транспорта рассказали, что в Москве большинство поездок на автомобилях каршеринга начинается и заканчивается у торгово-развлекательного центра «Авиапарк» на Ходынском поле. Самое популярное время аренды машин у москвичей — семь–восемь часов вечера. При этом в сутки в столице водители берут примерно 91% автомобилей каршеринга.