Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили украинскую пусковую установку «Точки-У» и семь БПЛА
Политика
МИД осудил Киев за фейки о нанесении Москвой ущерба ядерной безопасности
Мир
Байден направит в конгресс проект об изъятии имущества российских бизнесменов
Мир
Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
Наука
Российские космонавты развернули в космосе копию Знамени Победы в ВОВ
Мир
Голосование по вступлению Чехии в СПЧ ООН вместо России пройдет 10 мая
Мир
Белый дом запросил у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины
Мир
Польша опровергла сообщения о планах взять под контроль Западную Украину
Мир
На Украине заявили о начале планирования эвакуации гражданских из «Азовстали»
Мир
МО раскрыло новые данные о зверствах украинских националистов в годы ВОВ
Мир
MasterCard потеряла $34 млн от приостановки деятельности в России

В России вырос спрос на аренду автомобилей перед майскими праздниками

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне перед майскими праздниками стали чаще искать автомобили в аренду. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито. Авто», которые есть в распоряжении «Известий».

«Экономят минуты, попадают в ДТП»: как ловят нарушителей на каршеринге
«Известия» приняли участие в спецрейде ГИБДД по каршерингу

Отмечается, что за период с 20 по 26 апреля спрос на услугу вырос на 4% по сравнению с периодом 13–19 апреля и на 6,8% по сравнению с периодом 6–12 апреля.

При этом в период с 20 по 26 апреля спрос на аренду автомобилей на «Авито. Авто» стал на 8,5% более активным, чем в аналогичную неделю в прошлом году. Эксперты полагают, что такой рост связан с ограничениями на полеты в другие страны, поэтому россияне переориентировались на внутренний туризм.

«Перед праздниками спрос на аренду автомобилей в туристических регионах страны традиционно растет, и это становится возможностью дополнительного заработка не только для целевых сервисов, но и для частных автовладельцев, которые готовы на время сдать свой личный автомобиль. Интересен прирост спроса в сравнении год к году, который может указывать на рост популярности внутреннего автотуризма в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее высокий спрос на услугу аренды автомобиля зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Махачкале и Екатеринбурге.

По данным сервиса, россияне в майских путешествиях планируют управлять арендованными автомобилями самостоятельно, только 7% спроса приходится на услугу аренды автомобиля с водителем.

Ранее, 11 апреля, стало известно, что каршеринг «Ситидрайв» первым в России вывел на линию электрический кроссовер Tesla Model Y и открыл доступ к минутному тарифу на все модели электрокара.

До этого, 18 марта, в столичном департаменте транспорта рассказали, что в Москве большинство поездок на автомобилях каршеринга начинается и заканчивается у торгово-развлекательного центра «Авиапарк» на Ходынском поле. Самое популярное время аренды машин у москвичей — семь–восемь часов вечера. При этом в сутки в столице водители берут примерно 91% автомобилей каршеринга.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022