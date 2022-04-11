Пользователям каршеринга в Москве стали доступны новые Tesla Model Y

Каршеринг «Ситидрайв» первым в России вывел на линию электрический кроссовер Tesla Model Y и открыл доступ к минутному тарифу на все модели электрокара. Об этом 11 апреля «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Так, московский парк сервиса пополнился двумя эксклюзивными и абсолютно новыми Tesla Model Y в модификации Long Range AWD. При этом данная модель впервые станет доступна в каршеринге не только в России, но и в мире.

Как отмечается в сообщении компании, Tesla Model Y представляет собой компактный кроссовер с панорамной стеклянной крышей. Он способен вмещать до пяти пассажиров и может разгоняться до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость электромобиля составляет 217 км/ч. Запас хода — 505 км.

Еще одним важным нововведением для пользователей станет доступ к минутным тарифам на все Tesla в Москве. Водители старше 23 лет могут арендовать автомобили без каких-либо дополнительных условий.

Стоимость Tesla Model 3 составляет 35 рублей в минуту, а новых Tesla Model Y — 50 рублей в минуту. Также для электромобилей доступна длительная аренда от трех часов до трех дней.

При этом в каршеринге отсутствуют зарядные кабели — для подзарядки пользователи могут связаться с поддержкой, и в течение часа-двух кабели будут доставлены в нужное место. Также водитель может вызвать техника, который поможет ему с зарядкой. Для удобства в каждом авто расположена подробная инструкция, на которой в том числе размещен QR-код для перехода к короткому видеообзору электромобиля.

Всего в парке каршеринга 10 Tesla: восемь авто в Москве и два в Сочи. В ближайший месяц сервис планирует увеличить их количество в Москве и пополнить парк электромобилями в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Ситидрайв» Алексей Сергеев выразил надежду, что пользователи сервиса по достоинству оценят не только новинки парка, но и возможность арендовать электрокары Tesla поминутно.

«Один из наших приоритетов — это предоставление по-настоящему уникальных возможностей для пользователей. Для нас большая гордость, что «Ситидрайв» — первый федеральный каршеринг, который вывел на линию электромобили Tesla, а теперь мы вновь стали первым сервисом, где появилась эксклюзивная Tesla Model Y.», — подчеркнул он.

18 марта в столичном департамента транспорта рассказали, что в Москве большинство поездок на автомобилях каршеринга начинается и заканчивается у торгово-развлекательного центра «Авиапарк» на Ходынском поле. Самое популярное время аренды машин у москвичей — 7–8 часов вечера. При этом в сутки в столице водители берут примерно 91% автомобилей каршеринга.