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Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

Зеленский: Украина не признает референдумы на неподконтрольных Киеву территориях
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Украина не признает результаты референдумов, которые будут проведены на территориях, неподконтрольных Киеву. Об этом 28 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Он считает, что референдумов может быть очень много.

«Украина всё равно не будет это признавать», — сказал украинский лидер на брифинге по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

23 апреля Зеленский заявил, что в случае проведения референдумов на украинской территории страна выйдет из переговоров с Россией.

Ранее британская разведка сообщила, что в Херсоне якобы планируется проведение пророссийского референдума. С таким же заявлением выступил и советник президента Украины Алексей Арестович.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что после стабилизации ситуации в регионе на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области. По его словам, в демократическом обществе решение о своем будущем должно принимать прежде всего население.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг подготовку референдума в Херсоне.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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