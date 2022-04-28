Зеленский отказался признавать референдумы на неподконтрольных Киеву территориях

Украина не признает результаты референдумов, которые будут проведены на территориях, неподконтрольных Киеву. Об этом 28 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он считает, что референдумов может быть очень много.

«Украина всё равно не будет это признавать», — сказал украинский лидер на брифинге по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

23 апреля Зеленский заявил, что в случае проведения референдумов на украинской территории страна выйдет из переговоров с Россией.

Ранее британская разведка сообщила, что в Херсоне якобы планируется проведение пророссийского референдума. С таким же заявлением выступил и советник президента Украины Алексей Арестович.

21 апреля глава временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что после стабилизации ситуации в регионе на освобожденных российскими военными территориях может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем области. По его словам, в демократическом обществе решение о своем будущем должно принимать прежде всего население.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко опроверг подготовку референдума в Херсоне.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».