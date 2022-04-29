Гинеколог назвала противопоказания для занятий спортом во время беременности

Занятия спортом во время беременности полезны как для будущей мамы, так и для ее будущего ребенка, однако есть ряд особенностей и противопоказаний, которые обязательно стоит учитывать, рассказала «Известиям» врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

По словам врача, регулярные физические нагрузки улучшают обмен веществ, а также работу всех органов и систем организма. Правильная физическая нагрузка положительно влияет на работу кровеносных сосудов и лимфатических путей, что препятствует задержке жидкости в организме, которая происходит во время беременности, и, соответственно, появлению отеков и варикоза. Кроме того, занятия спортом по время беременности положительно влияют на сами роды, уменьшая риск разрывов промежности и других осложнений. За счет укрепления иммунитета снижается риск заражения вирусными инфекциями.

Как отметила Фисюк, во время беременности можно заниматься разными видами спорта, но не всеми. Главное — вводить нагрузку постепенно и исключить одышку (ускорение частоты сердечных сокращений выше 140 ударов в минуту). Также нельзя допускать жжения в мышцах.

«Важно правильно дышать и употреблять чистую воду каждые 15–20 минут. Наиболее благоприятным периодом для более активного занятия спортом является второй триместр беременности, так как в первом триместре организм еще не привык к изменениям, а в третьем увеличивается нагрузка на все органы и системы организма, потому не нужно его перегружать», — объяснила гинеколог.

Так, во время беременности лучше не заниматься любыми видами единоборств, верховой ездой, прыжками с трамплина в воду и с парашютом, ездой на скутерах и самокатах, роликовых коньках, сноубордах и велосипедах. В тренажерном зале также следует исключить занятия на велотренажерах, беговых дорожках и другие тренажеры с вибрацией. Также не стоит заниматься дайвингом, поскольку при погружении в воду изменяется давление и это может привести к нежелательным последствием для плода.

«Всем беременным очень полезны прогулки на свежем воздухе. Гулять рекомендуется не менее часа, темп ходьбы умеренный, а вот бегать не стоит. Когда вы видите, что у вас появился животик, надевайте бандаж для беременных, который будет уменьшать нагрузку на позвоночник при ходьбе, а также нагрузку на маточные связки. К прогулкам рекомендуется добавить плавание в бассейне, особенно если есть проблемы со спиной. Также очень подойдут занятия йогой и стрейчингом», — добавила Фисюк.

Заниматься фитнесом рекомендуется под присмотром инструктора. Начинать можно с 20–30 минут, а со временем довести время занятий до одного часа. Занятия должны проходить в хорошо проветриваемом помещении и при адекватной температуре — в помещении не должно быть жарко или холодно. И конечно, при любых неприятных ощущениях, появлении болей, кровянистых выделений необходимо прекратить занятия и срочно посетить врача.

«Бывают противопоказания для активной физической нагрузки со стороны экстрагенитальной системы, такие как: порок сердца, почечная недостаточность, хроническая пневмония, заболевания крови, вирусная инфекция и др. В этих случаях занятия возможны только после осмотра врача акушера-гинеколога и при необходимости смежных специалистов», — заключила врач.

22 февраля Фисюк рассказала «Известиям», что самый благоприятный возраст для рождения женщиной ребенка с физиологической точки зрения — это 20–25 лет. По словам врача, это объясняется тем, что в этом возрасте организм находится в самом расцвете сил, в это время наиболее благоприятный гормональный фон, большой резерв яйцеклеток, а вредные привычки в большинстве случаев еще не успели нанести серьезный вред здоровью.

При этом, по словам акушера-гинеколога, репродуктолога Владислава Корсака, первая беременность после 25 лет не несет никакой опасности для женщины. Как отметил специалист, после 25 лет у женщины появляются риски, связанные с более поздним репродуктивным возрастом, однако при тщательном наблюдении врача никакой опасности это не несет.