Россиянам рассказали о штрафе за готовку шашлыков в неположенном месте

Президент национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности Сергей Серегин рассказал «Известиям», где можно готовить шашлыки и какие штрафы положены за готовку на открытом огне в неположенном месте.

По словам специалиста, готовка на открытом огне, где используется оборудование типа мангала, с использованием углей и смесей для розжига должна проводиться только в специально оборудованных местах. Власти регионов сами определяют их, но в непосредственной близости от места готовки должна быть вода и песок, кроме того, нежелательно готовить шашлыки в ветреный день.

«Запрещено готовить шашлыки в парках, лесах и местах с густой растительностью, где может находиться сухостой. В случае если человек начал готовить шашлык в неположенном месте, то ему полагается штраф 5 тыс. рублей. Но если по его вине случился пожар, то вплоть до уголовной ответственности», — подчеркнул Серегин.

Ранее, 28 апреля, эксперты ресурса «Чек Индекс» подсчитали, что в апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 рублей против 1901 рубля годом ранее.

Специалисты отметили, что на сам шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%) и на средство для розжига 130 рублей (+26%).