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«Индекс шашлыка» в России вырос почти на 600 рублей

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В апреле 2022 года «индекс шашлыка» вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 млн кассовых аппаратов). Они изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля.

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Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 руб. против 1901 руб. годом ранее.

Специалисты отметили, что на сам шашлык россияне в среднем тратят 498 руб. (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 руб. (+30%), на мангал — 1172 руб. (+28%), на уголь — 380 руб. (+77%) и на средство для розжига 130 руб. (+26%).

Вместе с тем продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в этом апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики не считают, что падение спроса обусловлено ростом цен. Главная причина — позднее начало весны.

«В апреле 2021 года «шашлычные наборы» покупали чаще именно из-за более благоприятных погодных условий», — отметили в «Чек Индексе».

Но в начале следующего месяца спрос должен восстановиться. Это связано с потеплением и привычкой россиян проводить майские праздники на дачах и в деревнях.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Запахло жареным: «шашлычный набор» подорожал почти на 600 рублей

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