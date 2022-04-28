Заблуждения о вреде излучения 5G опровергли в Роскачестве

Факт негативного влияния телефонов с 5G на организм человека в настоящий момент не установлен. Излучение от него в отличие от предшественников, напротив, существенно ниже. Об этом рассказала в четверг, 28 апреля, начальник отдела международных исследований Роскачества Марина Боровкова.

Уровень воздействия на организм снижается за счет того, что люди чаще используют гаджеты для просмотра видеороликов, видеозвонков, социальных сетей, игр и общения в мессенджерах — при таких действиях устройство находится от головы дальше, чем при классическом разговоре.

«Интенсивность излучаемых смартфонами 3G- или 4G-волн намного ниже, чем у их предшественников, особенно при хорошем покрытии сети. Аналогичная ситуация может наблюдаться и при сравнении с 5G. Кроме того, для 5G потребуются передатчики гораздо меньшего размера, излучение которых будет иметь еще меньшую интенсивность», — рассказала эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Для снижения уровня воздействия, который ощущается в виде нагрева кожи из-за поглощения энергии в месте, где пользователь держал телефон, следует отдалить его от головы и тела.

21 января главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предупредил, что распространение сотовых сетей 5G может оказывать негативное воздействие на бортовую электронику. По его словам, в разных странах есть определенные используемые частоты в радиодиапазоне. Частоты сетей 5G очень близки к частотам, используемым на бортовом оборудовании воздушных судов.