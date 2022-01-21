Эксперт допустил возможность влияния сети 5G на безопасность полета на самолете

Распространение сотовых сетей 5G вызывает серьезные опасения у представителей авиационной промышленности, которые считают, что частоты сети могут оказать воздействие на бортовую электронику. Об этом в пятницу, 21 января, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

По словам эксперта, в разных странах есть определенные используемые частоты в радиодиапазоне. Частоты сетей 5G очень близки к частотам, используемым на бортовом оборудовании воздушных судов.

«Эти частоты очень близки, но не пересекаются. Предполагается, что они могут повлиять на корректность данных радиовысотометра. Этот прибор посылает на землю сигнал, получает отражение и понимает, на какой высоте находится судно. Из-за сетей 5G сигнал может быть некорректным», — сказал Гусаров в беседе с телеканалом «360».

Гусаров отметил, что необходимо провести полное исследование проблемы, провести тестовые полеты и исключить влияние 5G на авиацию, и только после этого можно дальше развивать сотовые сети.

Гусаров считает, что российские инженеры учтут все необходимые требования, чтобы авиация и сети 5G сосуществовали комфортно и не мешая друг другу.

Отечественные трансатлантические лайнеры также летают в зоне действия сетей 5G. «Лучше перебдеть, чем по факту разгребать проблему. Речь о жизнях людей, нужно миллион раз проверить всё и быть уверенными в безопасности пассажиров», — заключил Гусаров.

Накануне Росавиация направила авиакомпаниям рекомендации, согласно которым им следует изучить работу приборов самолетов в условиях действия сетей 5G.

Ранее, 18 января, сообщалось, что американские мобильные операторы откладывают запуск вышек 5G вблизи аэропортов, прислушавшись к призывам авиакомпаний.

Ранее авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов. Сообщалось, что услуга беспроводной связи 5G, оборудование для предоставления которой должно начать вводиться в строй со среды вблизи аэропортов, может привести к отмене и задержке рейсов.