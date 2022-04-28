Общественные обсуждения реконструкции Горьковского шоссе начались в Казани

В Казани начались общественные обсуждения по проекту реконструкции Горьковского шоссе. Они пройдут с 28 апреля по 19 мая, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов и правовых актов мэрии.

Согласно проекту, работы запланированы на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М-7. Протяженность реконструируемого участка составит 11,4 км.

Проект включает расширение дороги до шести полос с расчетной скоростью движения 70 км/ч. Около проезжей части предусмотрена велодорожка шириной 1,5 м.

Как уточняет InKazan.ru, в рамках реконструкции на Горьковском шоссе демонтируют восемь светофоров, обустроят ливневую канализацию закрытого типа и проложат инженерные сети.

Подготовка к будущим работам стартовала в марте 2022 года. По словам мэра Ильсура Метшина, стоимость реализации проекта может составить 22 млрд рублей.