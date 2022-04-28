Нарышкин считает, что Польша планирует ввести на Украину миротворцев

Власти Польши рассматривают ввод на территорию Украины миротворческих сил для дальнейшего установления военно-технического контроля над «историческими владениями». Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 28 апреля.

По его мнению, план прорабатывается вместе с США. Он уточнил, что по предварительной договоренности с американской стороной миссия будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Миротворцев предполагается разместить на тех территориях Украины, где угроза столкновения с российскими военными минимальна.

«В приоритетные «боевые задачи» польских военных войдет постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами», — рассказал Нарышкин.

Комментируя заявление Нарышкина, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов уточнил, что планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не первый год. По его мнению, рассмотрение плана активизировалось в условиях происходящего на Украине.

15 марта вице-премьер по вопросам безопасности, глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию. Он отметил, что миссия «будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами».

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. В то же время член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика.