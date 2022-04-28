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В Совфеде оценили сообщения о планах Польши взять под контроль часть Украины

Сенатор Климов: Польша активизировала планы по взятию под контроль части Украины
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Планы по установлению контроля Польши над частью Украины прорабатываются уже не первый год. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

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«Этот сценарий обсуждается давно, и сигналы к нам поступали и раньше. Этой истории не месяц, и не два, и даже не год», — заявил Климов в беседе с «РИА Новости» .

По словам сенатора, данные планы активизировались в условиях происходящего на Украине.

Ранее в этот день глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.

Нарышкин отметил, что речь идет о попытке повторить «сделку» для Польши после Первой мировой войны, когда западные страны признали за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты жителей от «большевистской угрозы», а затем включение этих территорий в состав государства.

26 апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому. Также он отметил, что США, «используя своих ставленников в Киеве», решили создать антипод России, выбрав для этого Украину и пытаясь разделить единый народ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных, о которых сообщили власти региона, ухудшилась обстановка. Донецкая и Луганская народные республики обратились к Москве за помощью. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании их независимости.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

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