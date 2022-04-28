Роспотребнадзор разрешил рознице продавать хлеб без упаковки до 1 июня

Роспотребнадзор разрешил торговым сетям временно продавать хлеб без упаковки — до 1 июня. Об этом говорится в письме ведомства, которое поступило в правительство. «Известия» ознакомились с документом в четверг, 28 апреля.

Прим этом компании должны соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний. То есть использовать щипцы, одноразовые перчатки и предлагать покупателям фасовочные пакеты.



Чиновники, включая сотрудников Минпромторга, Минсельхоза и других ведомств уже обсудили этот вопрос на совещании по стабилизации цен на продовольствие и продовольственной безопасности, указывается в письме.

Роспотребнадзор напомнил, что в ноябре 2020 года главный санитарный врач России Анна Попова установила санитарно-эпидемиологические правила для торговли. В них сказано, что допускается продажа продуктов без упаковки, хотя у такой реализации есть особенности. Например, в потребительской упаковке компании должны продавать те продукты, которые люди употребляют в пищу без предварительной обработки — мытья, термической обработки. Но такую продукцию можно предлагать в автоматах или дозирующих устройствах, которые исключают непосредственный контакт продукции с потребителем.

Поэтому сыпучие продукты, которые далее люди термически обрабатывают, можно выкладывать в паллетах в торговых залах. Также сети имеют право самостоятельно фасовать в упаковки некоторые товары плюс продавать их из закрытых витрин.

5 марта в Минсельхозе сообщили, что ведомства прорабатывают вопрос о продаже продуктов без упаковки в торговых сетях. В министерстве добавили, что вопрос внесения изменений в нормативно-правовую базу относится к компетенции Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора сказали, что вопрос обсуждается.

В тот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного межведомственного штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен, на котором обсуждалась возможность продажи продуктов без упаковки, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на одного из участников заседания. В мероприятии участвовали представители Минпромторга и Роспотребнадзора.

По словам собеседника агентства, министр обратил внимание на удорожание упаковки почти по всем категориям продовольствия. Он попросил Минпромторг представить предложения по замене выбывающей с учетом санкций упаковки на российские аналоги.

На заседании также предложили продавать хлеб и овощи через торговые сети без упаковки, чтобы снизить издержки. Источник отмечал, что Минпромторг поддержал эту инициативу, но его представитель сказал, что запреты на продажу без упаковки есть в санитарных правилах Роспотребнадзора.

В то же время указывалось, что упаковка хлеба в основном российская, поэтому перебоев в ее поставках не будет, вопрос только в цене.

22 февраля Минпромторг на совещании с Минсельхозом и ФАС позволили федеральным торговым сетям с начала марта ограничить уровнем 5% наценки на социально значимые товары, чтобы сдержать розничные цены. Речь идет о молочной и хлебной продукции, сахаре, овощах из «борщевого набора».

Цены на товары росли на фоне новых санкций Запада, которые вводятся в ответ на проведение Москвой специальной операции в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале этой операции 24 февраля после обострившейся ситуации с обстрелами Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных.

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