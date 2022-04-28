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ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе

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Предотвращен теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе, сообщает ЦОС ФСБ в четверг, 28 апреля.

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В результате проведенных ФСБ мероприятий был задержан житель Крыма 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, который является сторонником неонацизма.

По данным ФСБ, мужчина осуществлял по указанию националистов группировки Азов (против боевиков которой в России возбуждено уголовное дело) подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя.

«В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта», — сообщили в ФСБ.

У террориста изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику украинских нацформирований.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Согласно данным спецслужб, теракт готовился «по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине».

23 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Крыму. Силовики задержали шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещенная и признанная экстремистской в РФ организация).

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