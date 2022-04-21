В Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником ИГ

В Симферополе пресечен подрыв железной дороги сторонником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом 21 апреля сообщили в ФСБ.

Согласно данным спецслужб, теракт готовился «по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине».

Отмечается, что у задержанного изъяты два самодельных взрывных устройства (СВУ), общей массой 3 кг, два электродетонатора, схема закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистская литература, флаг и пропагандистские листовки батальона «Крым».

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывных устройств.

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