МИД пообещал ответ на американские меры «идиотического характера»

Россия будет отвечать на все меры США, в том числе и такие идиотические, как изъятие российских активов или идея признания РФ государством-спонсором терроризма. Об этом в четверг, 28 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все меры, которые они (Соединенные Штаты. — Ред.) будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьёв LIVE».

Она напомнила, что США вместе с Великобританией стали недружественными для России странами «с целым комплексом последствий».

Палата представителей конгресса США 27 апреля одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины.

Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний. Также предлагается изымать имущество, которое было получено благодаря оказанию поддержки российским властям.

По итогу голосования законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

Новые санкции Запада против России последовали в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной инфраструктуре. Решение принято на фоне обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных и после признания независимости республик. Соответствующий указ 21 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

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