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Дефекты нашли на большинстве недавно отремонтированных улиц в Якутске

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В Якутске специалисты проверили 67 из 82 отремонтированных улиц. На всех были выявлены дефекты. Подрядчики обязаны устранить их до 1 июля.

В списке дефектов — поперечные и продольные трещины, просадки дорожного полотна и выбоины, пишет ИА SakhaNews со ссылкой на городскую администрацию. Там отметили, что обследованные объекты улично-дорожной сети были отремонтированы в 2019 году.

Минимальный гарантийный срок на ремонт верхнего дорожного покрытия составляет от 4 до 5 лет, а нижнего покрытия — 5 лет. В течение этого срока подрядчик должен устранять замечания и недостатки без дополнительного финансирования.

ИА YakutiaMedia сообщает об ограничении движения транспорта по улице Каландаришвили в Якутске. Это связано с плановой заменой газопровода низкого давления. По участку улицы нельзя будет проехать вплоть до 25 мая.

Ранее сообщалось, что в Якутске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году планируют отремонтировать более 34 км улично-дорожной сети. Перечень включает 38 объектов. Капитальный ремонт предусмотрен на 18 участках, ремонт — на 15.

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