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Леди Гага анонсировала новую песню к фильму «Топ Ган: Мэверик»

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Саундтрек к фильму с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик», исполненный Леди Гагой, можно будет услышать 3 мая. Об этом 27 апреля певица объявила в своих соцсетях.

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Песня получила название Hold My Hand, ее обложка, по словам самой артистки, — это «любовное письмо миру».

Гага рассказала, что всё время старалась усовершенствовать трек и «сделать его нашим» в трудное для всего мира время.

«Когда я написала эту песню для Top Gun: Maverick, я даже не осознавала, как глубоко она охватила сердце фильма, мою собственную психику и природу мира, в котором мы живем», — написала Гага.

Гага поблагодарила главного актера и продюсера картины Тома Круза, режиссера Джозефа Косински, композитора Ханса Циммера и назвала их сотрудничество «прекрасным опытом».

«Топ Ган: Мэверик» рассказывает о Пите Митчелле по прозвищу Мэверик, который более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ США. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына своего покойного друга, лейтенанта Ника Брэдшоу.

Мировая премьера картины намечена на 25 мая.

В декабре прошлого года в эксклюзивном интервью «Известиям» Леди Гага рассказала, на чем строился ее «ресерч» во время работы над фильмом «Дом Gucci». Изучив все имеющиеся материалы биографии Патриции, Леди Гага пришла к выводу, что та не была охотницей за деньгами, как считают многие до сих пор. Ей кажется, эта женщина просто хотела быть замеченной — членами семьи Гуччи, самим Маурицио, чтобы все они обратили на нее внимание, чтобы к ее голосу прислушались.

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