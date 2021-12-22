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Леди Гага раскрыла секрет работы над образом Патриции Реджиани

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В эксклюзивном интервью «Известиям» певица и актриса Леди Гага рассказала, на чем строился ее «ресерч» во время работы над фильмом «Дом Gucci».

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За главную роль в этой картине — авантюристки и супруги Маурицио Гуччи Патриции Реджиани, — Гаге прочат номинацию на «Оскар» и, возможно, даже саму статуэтку.

А теперь стало понятно, где для Гаги был ключ к персонажу, который стал самым ярким в драме Ридли Скотта. Оказывается, огромную роль в формировании характера Патриции сыграла ее мать Сильвана Реджиани.

«Она буквально выступала сводницей, не просто знакомя дочь с богатыми молодыми людьми, но как бы предлагая ее им, — рассказывает Леди Гага. — Патриции было 12 лет, когда это случилось в первый раз. То есть она в буквальном смысле была жертвой абьюза, насилия над малолетней».

Изучив все имеющиеся материалы биографии Патриции, Леди Гага пришла к выводу, что та не была охотницей за деньгами, как считают многие до сих пор. Ей кажется, эта женщина просто хотела быть замеченной — членами семьи Гуччи, самим Маурицио, чтобы все они обратили на нее внимание, чтобы к ее голосу прислушались.

То есть превратиться из «ничто», из «вещи», из «игрушки», кем она была в своей бедной юности, в мощную силу, с которой считаются. Она была в этой игре одна против всех этих богатых привилегированных мужчин семьи, убеждена Леди Гага.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Родиться в богатстве и с привилегиями — самая дьявольская вещь»

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