Надели маски: криминал Леди Гаги и саундтрек Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон перевоплотилась в дикобразиху, а Леди Гага — в убийцу. Следующей героиней автора бестселлеров Майка Омера станет переговорщица, рисунки Виктора Цоя выставят в «Манеже», а актер Евгений Цыганов впервые сыграл в кукольном спектакле. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Друзья Скарлетт

В российский прокат вышел анимационный мюзикл «Зверопой 2». Первый фильм о сообществе забавных животных, удивительно напоминающих людей, появился в конце 2016 года и собрал в мировом прокате более $600 млн. Роль дикобразихи Эш и в оригинале, и в сиквеле озвучила Скарлетт Йоханссон. В беседе с «Известиями» она объяснила популярность фильма его воздействием на зрителей разных поколений.

Надели маски Фото: Кадр из фильма «Зверопой 2»/kinopoisk.ru

— Там довольно интересная система персонажей, все они очень запоминающиеся, — отметила актриса. — Они поданы как абсолютно реальные личности, хотя это всего лишь нарисованные животные, но им сопереживаешь, желаешь им победить, как будто они твои друзья. И еще в мультфильме много юмора. Там великолепный саундтрек , невероятно талантливый. В сюжет спрятана крутая интрига , но мы вместе с персонажами ее доблестно распутываем, и за них действительно хочется болеть!

В работе над фильмом сбылась детская мечта актрисы. Она с 13 лет мечтала спеть дуэтом с Боно из рок-группы U2. И вот они вместе исполнили хит группы Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of для ключевой сцены. По словам Йоханссон, Боно ей позвонил и сказал, что включил их песню своей группе, и они с удовольствием послушали. «Вообще нереально! Но это действительно случилось со мной!» — удивляется актриса.

Леди, которая убила

В третью неделю российского проката «Дом Gucci» — фильм Ридли Скотта о семейной трагедии законодателей моды — остается среди лидеров бокс-офиса , уступая только «Матрице» и «Человеку-пауку». Патрицию Реджиани, организовавшую убийство своего мужа Маурицио Гуччи, сыграла певица и актриса Леди Гага. Она не боится, что роль убийцы негативно скажется на ее карьере, и видит в своей героине отчаявшуюся женщину.

— Мне кажется, она просто хотела быть замеченной — членами семьи Гуччи, самим Маурицио, чтобы все они обратили на нее внимание, чтобы к ее голосу прислушались,— рассказала «Известиям» Леди Гага. — То есть превратиться из ничто, из вещи, из игрушки, кем она была в своей бедной юности, в мощную силу, с которой считаются. Она была в этой игре одна против всех этих богатых привилегированных мужчин семьи.

Надели маски Фото: Кадр из фильма «Дом Gucci»/kinopoisk.ru

Леди Гага считает, что родиться в богатстве и с привилегиями — это самая дьявольская вещь в мире. Пока все родственники были заняты борьбой за наследство, они настолько не обращали внимания на Патрицию, что пропустили момент, когда с ней произошла эта страшная болезненная трансформация, которая в результате привела ее к убийству.

По словам актрисы, для нее было счастьем работать с режиссером Ридли Скоттом — учить сценарий, планировать сцену, репетировать, калибрировать акцент. Также она отметила царившую на площадке импровизационную свободу актеров ( в фильме снимались Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Адам Драйвер, Сальма Хайек ), когда единственное, что их контролирует, — это возникающая между ними алхимия взаимоотношений.

Глазами писателя

«Кинопоиск» и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова», представляющее писателя Майка Омера, заключили сделку, по которой сервис получил права на экранизацию детективного цикла Омера о криминальном психологе Зои Бентли .

Омер — автор триллеров «Внутри убийцы» и «Глазами жертвы» — сейчас работает над новой книжной серией, где героиней станет специализирующаяся на освобождении заложников переговорщица Эбби Маллен.

— Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, — поделился писатель с «Известиями». — За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди» — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Еще один решающий фактор — сериалы у вас снимают быстро и хорошо.

Писатель подчеркнул, что не относится к авторам, которые не любят экранизаций своих книг, поскольку, как только книга становится фильмом, в дело вступают уже другие творцы со своим взглядом на материал. И чтобы экранизация или театральная адаптация стала успешной, у них должно быть право на собственное прочтение.

По словам Омера, в течение предстоящих 10–20 лет популярна будет литература любых жанров, где уделено большое внимание романтическим отношениям. Она и сегодня популярна у молодой аудитории, которая, вопреки распространенному мнению, читает не меньше, чем предыдущие поколения. Сам факт появления и роста популярности литературы для подростковой аудитории (до того довольно маргинальной), огромные тиражи саги о Гарри Поттере или «Голодных игр» свидетельствуют об этом, подытожил писатель.

Клеенка и картон

Выставку «Виктор Цой. Путь героя» готовит «Манеж». В центре столицы будет показано более 300 экспонатов, посвященных жизни и творчеству лидера группы «Кино». Один из залов отведут картинам и рисункам музыканта. Всего будет представлено 76 работ, которые Цой писал на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Часть из них предоставило РОСИЗО.

— Художественные работы Виктора Цоя стали совершенно новым для советского сознания искусством, на которое оказали влияние в том числе и знаменитые американские художники-граффитисты, по духу очень близкие Цою, — рассказала «Известиям» гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова.— Но как настоящий художник, он всегда оставался отстраненным, отстаивая собственную монолитность, сконцентрированность и неизменность.

Надели маски Фото: ТАСС/Александр Чумичев/Александр Шогин

Анонсу выставки предшествовала весть о том, что летом группа «Кино» отправится в турне по России. Концепция концертной программы останется той же, что была на первых концертах воссоединившегося в 2021 году коллектива. На сцену выйдут басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян. Тур начнется 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя, в его родном Санкт-Петербурге, 2 июля музыканты выступят в Москве.

Необыкновенный спектакль

К 120-летию Сергея Образцова и в свой юбилейный 90-й год Театр кукол имени Сергея Образцова показал спектакль «Я, Сергей Образцов». Режиссер-постановщик — Екатерина Образцова, внучка великого кукольника. Литературная основа — его книги и рисунки, воспоминания современников. Спектакль в театре называют кукольным путешествием через ХХ век, и среди кукол-героев — Чарли Чаплин. Соломон Михоэлс, Лидия Русланова, Леонид Утесов и другие знаменитости. Самого же Образцова-рассказчика играет актер «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Цыганов, для которого это первый опыт работы в кукольном театре.

Сергей Образцов пришел к куклам из музыкального театра — он был актером Второй студии МХАТ Станиславского.

Надели маски Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Благодаря МХАТу он полюбил кукол, — рассказала «Известиям» Екатерина Образцова. — Дедушка никак не мог играть на сцене, ему было стыдно, неловко кого-то изображать . И педагог ему посоветовал сделать куклу своего героя. И через нее Сергей Владимирович пришел к тому образу, который требовал режиссер.

По словам Екатерины Образцовой, ее дед не воспитывал себе преемника, говорил: «Когда меня не станет, театр будет другой». У него также была фраза: «Там, где живы традиции, мертвы идеи». Но в этом с ним нельзя согласиться, считает она. Потому что в традициях Образцова — талант на грани гениальности, великолепный вкус, знание предмета, которым занимаешься, и всего, что вокруг этого предмета: живописи и музыки.