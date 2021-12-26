Надели маски: криминал Леди Гаги и саундтрек Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон перевоплотилась в дикобразиху, а Леди Гага — в убийцу. Следующей героиней автора бестселлеров Майка Омера станет переговорщица, рисунки Виктора Цоя выставят в «Манеже», а актер Евгений Цыганов впервые сыграл в кукольном спектакле. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.
Друзья Скарлетт
В российский прокат вышел анимационный мюзикл «Зверопой 2». Первый фильм о сообществе забавных животных, удивительно напоминающих людей, появился в конце 2016 года и собрал в мировом прокате более $600 млн. Роль дикобразихи Эш и в оригинале, и в сиквеле озвучила Скарлетт Йоханссон. В беседе с «Известиями» она объяснила популярность фильма его воздействием на зрителей разных поколений.
— Там довольно интересная система персонажей, все они очень запоминающиеся, — отметила актриса. — Они поданы как абсолютно реальные личности, хотя это всего лишь нарисованные животные, но им сопереживаешь, желаешь им победить, как будто они твои друзья. И еще в мультфильме много юмора. Там великолепный саундтрек, невероятно талантливый. В сюжет спрятана крутая интрига, но мы вместе с персонажами ее доблестно распутываем, и за них действительно хочется болеть!
В работе над фильмом сбылась детская мечта актрисы. Она с 13 лет мечтала спеть дуэтом с Боно из рок-группы U2. И вот они вместе исполнили хит группы Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of для ключевой сцены. По словам Йоханссон, Боно ей позвонил и сказал, что включил их песню своей группе, и они с удовольствием послушали. «Вообще нереально! Но это действительно случилось со мной!» — удивляется актриса.
Леди, которая убила
В третью неделю российского проката «Дом Gucci» — фильм Ридли Скотта о семейной трагедии законодателей моды — остается среди лидеров бокс-офиса, уступая только «Матрице» и «Человеку-пауку». Патрицию Реджиани, организовавшую убийство своего мужа Маурицио Гуччи, сыграла певица и актриса Леди Гага. Она не боится, что роль убийцы негативно скажется на ее карьере, и видит в своей героине отчаявшуюся женщину.
— Мне кажется, она просто хотела быть замеченной — членами семьи Гуччи, самим Маурицио, чтобы все они обратили на нее внимание, чтобы к ее голосу прислушались,— рассказала «Известиям» Леди Гага. — То есть превратиться из ничто, из вещи, из игрушки, кем она была в своей бедной юности, в мощную силу, с которой считаются. Она была в этой игре одна против всех этих богатых привилегированных мужчин семьи.
Леди Гага считает, что родиться в богатстве и с привилегиями — это самая дьявольская вещь в мире. Пока все родственники были заняты борьбой за наследство, они настолько не обращали внимания на Патрицию, что пропустили момент, когда с ней произошла эта страшная болезненная трансформация, которая в результате привела ее к убийству.
По словам актрисы, для нее было счастьем работать с режиссером Ридли Скоттом — учить сценарий, планировать сцену, репетировать, калибрировать акцент. Также она отметила царившую на площадке импровизационную свободу актеров (в фильме снимались Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс, Адам Драйвер, Сальма Хайек), когда единственное, что их контролирует, — это возникающая между ними алхимия взаимоотношений.
Глазами писателя
«Кинопоиск» и литературное агентство «Банке, Гумен и Смирнова», представляющее писателя Майка Омера, заключили сделку, по которой сервис получил права на экранизацию детективного цикла Омера о криминальном психологе Зои Бентли.
Омер — автор триллеров «Внутри убийцы» и «Глазами жертвы» — сейчас работает над новой книжной серией, где героиней станет специализирующаяся на освобождении заложников переговорщица Эбби Маллен.
— Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, — поделился писатель с «Известиями». — За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди» — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Еще один решающий фактор — сериалы у вас снимают быстро и хорошо.
Писатель подчеркнул, что не относится к авторам, которые не любят экранизаций своих книг, поскольку, как только книга становится фильмом, в дело вступают уже другие творцы со своим взглядом на материал. И чтобы экранизация или театральная адаптация стала успешной, у них должно быть право на собственное прочтение.
По словам Омера, в течение предстоящих 10–20 лет популярна будет литература любых жанров, где уделено большое внимание романтическим отношениям. Она и сегодня популярна у молодой аудитории, которая, вопреки распространенному мнению, читает не меньше, чем предыдущие поколения. Сам факт появления и роста популярности литературы для подростковой аудитории (до того довольно маргинальной), огромные тиражи саги о Гарри Поттере или «Голодных игр» свидетельствуют об этом, подытожил писатель.
Клеенка и картон
Выставку «Виктор Цой. Путь героя» готовит «Манеж». В центре столицы будет показано более 300 экспонатов, посвященных жизни и творчеству лидера группы «Кино». Один из залов отведут картинам и рисункам музыканта. Всего будет представлено 76 работ, которые Цой писал на кухонных клеенках, тетрадных листах, бумаге для печатной машинки, картоне, фотографиях и полиэтилене. Часть из них предоставило РОСИЗО.
— Художественные работы Виктора Цоя стали совершенно новым для советского сознания искусством, на которое оказали влияние в том числе и знаменитые американские художники-граффитисты, по духу очень близкие Цою, — рассказала «Известиям» гендиректор РОСИЗО Ольга Галактионова.— Но как настоящий художник, он всегда оставался отстраненным, отстаивая собственную монолитность, сконцентрированность и неизменность.
Анонсу выставки предшествовала весть о том, что летом группа «Кино» отправится в турне по России. Концепция концертной программы останется той же, что была на первых концертах воссоединившегося в 2021 году коллектива. На сцену выйдут басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян. Тур начнется 21 июня 2022 года, в день рождения Цоя, в его родном Санкт-Петербурге, 2 июля музыканты выступят в Москве.
Необыкновенный спектакль
К 120-летию Сергея Образцова и в свой юбилейный 90-й год Театр кукол имени Сергея Образцова показал спектакль «Я, Сергей Образцов». Режиссер-постановщик — Екатерина Образцова, внучка великого кукольника. Литературная основа — его книги и рисунки, воспоминания современников. Спектакль в театре называют кукольным путешествием через ХХ век, и среди кукол-героев — Чарли Чаплин. Соломон Михоэлс, Лидия Русланова, Леонид Утесов и другие знаменитости. Самого же Образцова-рассказчика играет актер «Мастерской Петра Фоменко» Евгений Цыганов, для которого это первый опыт работы в кукольном театре.
Сергей Образцов пришел к куклам из музыкального театра — он был актером Второй студии МХАТ Станиславского.
— Благодаря МХАТу он полюбил кукол, — рассказала «Известиям» Екатерина Образцова. — Дедушка никак не мог играть на сцене, ему было стыдно, неловко кого-то изображать. И педагог ему посоветовал сделать куклу своего героя. И через нее Сергей Владимирович пришел к тому образу, который требовал режиссер.
По словам Екатерины Образцовой, ее дед не воспитывал себе преемника, говорил: «Когда меня не станет, театр будет другой». У него также была фраза: «Там, где живы традиции, мертвы идеи». Но в этом с ним нельзя согласиться, считает она. Потому что в традициях Образцова — талант на грани гениальности, великолепный вкус, знание предмета, которым занимаешься, и всего, что вокруг этого предмета: живописи и музыки.