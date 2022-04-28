Военные Каспийской флотилии успешно сдали нормативы по тактической стрельбе

На полигоне Скорпион в Дагестане офицерский состав управления штаба Каспийской флотилии (КФл) успешно сдал нормативы по тактической стрельбе из пистолета Макарова (ПМ). Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что перед сдачей норматива военнослужащие прослушали инструктаж по порядку выполнения упражнения и технике безопасности.

Для успешного выполнения задачи военнослужащие должны были поразить 11 целей за отведенное время. При поражении всех целей за 50 секунд выставлялась оценка «отлично», за 60 секунд — «хорошо», за 70 — «удовлетворительно».

Руководитель стрельб выставлял оценку по количеству пораженных мишеней, точности попаданий, а также по времени, затраченному на выполнение упражнения.

«Военнослужащие КФл продемонстрировали высокий уровень подготовки. Все офицеры получили оценку «отлично» и «хорошо», — говорится в сообщении.

Всего в тренировках было задействовано около 50 военнослужащих Каспийской флотилии.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что военные ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса БРК «Бал» Каспийской флотилии провели тактическую подготовку на полигоне в Дагестане.

Акцент на учениях был сделан на оборонительный бой на открытой местности. В ведомстве отметили, что военнослужащие показали хороший уровень подготовки.