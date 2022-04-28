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В России выросло производство легальных сигарет и сократился нелегальный рынок

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Производство сигарет в России в I квартале 2022 года составило 2,571 млрд пачек, что примерно на 12% выше, чем за аналогичный период прошлого года (2,285 млрд пачек), следует из данных системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», поступивших в распоряжение «Известий» в четверг, 28 апреля.

В ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») отметили, что легальный рынок растет, несмотря на снижение потребления табака: только за 2021 год 6,6% курильщиков отказались от курения сигарет.

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«Количество курильщиков в России снижается ежегодно начиная с 2009 года. В 2019 году в России курили 24,2% жителей старше 15 лет, это 29,3 млн человек. За 2020 год их доля сократилось на 1,33 миллиона до 23,1%. В 2021 году тенденция продолжилась. Уменьшение количества курящих, а также снижение интенсивности курения соответственно приводят к уменьшению емкости рынка сигарет. При этом объемы производства табачной продукции продолжают расти. Это говорит об обелении рынка с одновременным сокращением доли нелегального рынка. Легальные производители табачной продукции расширяют свою рыночную нишу на фоне ухода с рынка контрафактных сигарет», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«С момента введения цифровой маркировки также наблюдается двукратный рост оптового и розничного сегмента сигарет и папирос. «Таким образом можно констатировать, что введение обязательной маркировки благотворно влияет на деловую активность участников табачного рынка, способствуя развитию деятельности добросовестных налогоплательщиков», — добавил Юсупов.

В ЦРПТ также прокомментировали недавнее исследование компании Ipsos о якобы росте числа покупателей нелегальных сигарет. С 17 по 21 марта о покупке нелегальных или контрафактных сигарет, стиков или электронных сигарет и жидкости для них в последние два месяца сообщили 23% опрошенных (выборка — 1 тыс. совершеннолетних граждан РФ).

«Исследование говорит в первую очередь о повышении информированности россиян о том, что они приобретают контрафактную продукцию, а не о доле такой продукции на рынке. До введения системы маркировки отличить настоящие сигареты от поддельных было практически невозможно. Доля рынка легальных производителей растет опережающими темпами и в 2021 году составила 88,5% против 84,4% годом ранее. Эта тенденция сохраняется. При этом растет число пользователей приложения «Честный знак» — сейчас их количество уже составляет 6,5 млн человек. Соответственно растет и число проверок продукции, а следовательно — понимания, легальный или нелегальный товар приобретается», — отметил заместитель генерального директора ЦРПТ.

Ранее в этот день сообщалось, что пограничное управление ФСБ по Псковской области пресекло незаконную попытку провезти партию сигарет через границу. Порядка 3,3 тыс. пачек сигарет были спрятаны в вагонах с углем.

В Оренбургской области из незаконного оборота было изъято больше 15 тыс. немаркированных пачек сигарет. 29-летний местный житель приобрел продукцию на одной из торговых баз и планировал заниматься перепродажей. Стоимость сигарет составляет свыше 1,6 млн рублей.

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